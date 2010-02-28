Підсумки 18-го туру Чемпіонату України з футболу
У Дніпропетровську кипіли пристрасті
Завершилися матчі 18-го туру Чемпіонату України з футболу.
Дніпро - Зоря 2:2 (Коноплянка 34, Гоменюк 65 – Скоба 52, Лазарович 93)
Шахтар - Ворскла 1:0 (Жадсон 45)
Чорноморець - Таврія 2:0 (Гришко 75, Сауседо 90)
Оболонь - Арсенал 0:0
Вчора, нагадаємо, відбулися чотири гри:
Динамо - Кривбас 1 : 0 (Вукоєвич 70)
Карпати - Металіст 2 : 1 (Ощипко 18 пен., Голодюк 55 - Джексон 11)
Закарпаття - Металург Д 0 : 1 (Мгуні 43)
Металург З - Іллічівець 2 : 0 (Кривцов 36, Алозі 47)
Турнірна таблиця
1 Динамо 45
2 Шахтар 43
3 Металіст 35
4 Дніпро 31
5 Металург Д 30
6 Карпати 27
7 Таврія 26
8 Оболонь 22
9 Арсенал 21
10 Ворскла 19
11 Металург З 19
12 Іллічівець 18
13 Чорноморець 15
14 Зоря 15
15 Закарпаття 10
16 Кривбас 7