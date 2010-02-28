Поновився Чемпіонат України з футболу: результати матчів 18 туру

Металіст зазнав поразки у Львові

Цього вікенду матчами 18-го туру поновився після зимової перерви Чемпіонат України з футболу сезону 2009/10. Серед результатів перших матчів варто відзначити довгоочікувану для львівських уболівальників перемогу Карпат над підопічними Мирона Маркевича і невпевнену перемогу лідера українського чемпіонату вдома над Кривбасом. Результати суботніх матчів: Динамо - Кривбас 1 : 0 (Вукоєвич 70) Карпати - Металіст 2 : 1 (Ощипко 18 пен., Голодюк 55 - Джексон 11) Закарпаття - Металург Д 0 : 1 (Мгуні 43) Металург З - Іллічівець 2 : 0 (Кривцов 36, Алозі 47) Сьогодні відбудуться поєдинки: Оболонь - Арсенал Чорноморець - Таврія Шахтар - Ворскла Дніпро - Зоря

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