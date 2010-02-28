Поновився Чемпіонат України з футболу: результати матчів 18 туру
10:20, 28 лютого 2010Спорт
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Металіст зазнав поразки у Львові
Цього вікенду матчами 18-го туру поновився після зимової перерви Чемпіонат України з футболу сезону 2009/10. Серед результатів перших матчів варто відзначити довгоочікувану для львівських уболівальників перемогу Карпат над підопічними Мирона Маркевича і невпевнену перемогу лідера українського чемпіонату вдома над Кривбасом.
Результати суботніх матчів:
Динамо - Кривбас 1 : 0 (Вукоєвич 70)
Карпати - Металіст 2 : 1 (Ощипко 18 пен., Голодюк 55 - Джексон 11)
Закарпаття - Металург Д 0 : 1 (Мгуні 43)
Металург З - Іллічівець 2 : 0 (Кривцов 36, Алозі 47)
Сьогодні відбудуться поєдинки:
Оболонь - Арсенал
Чорноморець - Таврія
Шахтар - Ворскла
Дніпро - Зоря
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