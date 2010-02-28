Результати 15-го дня Зимової олімпіади

27 лютого на XXI зимових Олімпійських іграх у Ванкувері розіграно сім комплектів нагород:

у лижній гонці серед жінок (30 км) – 1. Юстина Ковальчик (Польща) 1 година 30 хвилин 33,7 секунди; 2. Маріт Бьорген (Норвегія) +0,3; 3. Айно-Кайса Саарінен (Фінляндія) +1:05,0... 22. Тетяна Завалій (Україна) +3:58.6... 27. Катерина Григоренко (Україна) +4:37.7. 44. Лада Нестеренко (Україна) +11:06.4... Не фінішувала Валентина Шевченко.

у ковзанярському спорті серед чоловіків (командне переслідування) - 1. Матьє Жиру, Лукас Маковські, Денні Моррісон, Франсуа-Олів`є Роберж (Канада) 3 хвилини 41,37 секунди; 2. Брайян Хансен, Чад Хедрік, Джонатан Как, Тревор Марсікано (США) +0,21; 3. Свен Крамер, Ян Блохуусен, Симон Куйперс, Марк Туйтерт (Нідерланди) 3.39,95 в забігу проти норвежців.

у ковзанярському спорті жінок (командне переслідування) - 1. Даніела Аншутц-Томс, Стефані Бекерт, Катрін Маттшеродт, Анна Фрайзінгер-Постма (ФРН) 3 хвилини 02,82 секунди; 2. Масако Хозумі, Макі Табата, Нао Кодайра, Міхо Такаги (Японія) +0,02; 3. Катаржина Бачледа-Курусь, Катаржина Возняк, Луїза Злотковська, Наталія Червонка (Польща) 3:03.73 в забігу проти США

у сноуборді серед чоловіків (паралельний гігантський слалом) – 1. Джейсі Джей Андерсон (Канада); 2. Бенджамін Карл (Австрія); 3. Матьє Бозетто (Франція)... 22 Йосип Пеняк (Україна)

у гірськолижному спорті серед чоловіків (слалом) - 1. Джуліано Раццолі (Італія) 1 хвилина, 39,32 секунди; 2. Івіца Костеліч (Хорватія) +0,16; 3. Андре Мірер (Швеція) +0,44. 39. Ростислав Фещук (Україна) +14,47

у бобслеї серед чоловіків (четвірки). 1. Стівен Холкомб, Стів Меслер, Кертіс Томашевич, Джастін Олсен (США) 3:24,46; 2. Андре Ланге, Александер Редігер, Кевін Куске, Мартін Путце (ФРН) +0,38; 3. Ліндон Раш, Кріс Ле Бійан, Давид Біссетт, Лассель Браун (Канада) +0,39

у керлінгу серед чоловіків. 1. Канада 2. Норвегія 3. Швейцарія. (Канада – Норвегія 6:3; Швейцарія – Швеція 5:4).

За наслідками 15 днів неофіційний медальний залік команд виглядає так:

Сьогодні - останній день Олімпіади. Відбудуться лижні перегони (Чоловіки. Мас-старт. 50 кілометрів класичним стилем. Україну представляє Роман Лейбюк) і матч за золото хокейного турніру між збірними Канади і США.

Церемонія закриття почнеться в 17.30 за місцевим часом (у Києві - 3.30 в ніч на 1 березня).