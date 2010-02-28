Фінляндія отримує хокейну бронзу Олімпіади

Збірна Фінляндії з хокею з рахунком 5:3 виграла у збірної Словаччини матч за третє місце XXI зимових Олімпійських іграх у Ванкувері.

Фінни відкрили рахунок наприкінці першого періоду, в другому - пропустили три шайби, але змогли закинути чотири - в третьому (останню - за 10 секунд до кінця, коли словацька команда атакувала з шістьма польовими гравцями).

Матч за золото між збірними Канади і США відбудеться сьогодні о 22.15.