Фінляндія отримує хокейну бронзу Олімпіади
07:23, 28 лютого 2010Спорт
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Збірна Фінляндії з хокею з рахунком 5:3 виграла у збірної Словаччини матч за третє місце XXI зимових Олімпійських іграх у Ванкувері.
Фінни відкрили рахунок наприкінці першого періоду, в другому - пропустили три шайби, але змогли закинути чотири - в третьому (останню - за 10 секунд до кінця, коли словацька команда атакувала з шістьма польовими гравцями).
Матч за золото між збірними Канади і США відбудеться сьогодні о 22.15.
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