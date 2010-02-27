У хокейному фіналі Олімпіади зустрінуться США і Канада
08:02, 27 лютого 2010Спорт
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... а у грі за третє місце - фінни й словаки
Збірна Канади вийшла у фінал олімпійського хокейного турніру. У півфіналі канадці утримали перемогу в грі проти команди Словаччини.
Канадці забили дві шайби в першому періоді, одну - в другому. Проте в третьому періоді словаки нав`язали боротьбу, на 15-у хвилину змогли скоротити дві шайби, відіграли останню хвилину без воротаря, але зрівняти рахунок так і не встигли.
Таким чином, золоті медалі розіграють між собою команди Канади і США. Матч відбудеться в останній день Олімпіади - 28 лютого. Початок трансляції 22.05.
Учасники "бронзової пари" - словаки і фінни - грають (за київським часом) того ж дня о 5 ранку.
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