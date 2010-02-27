Результати 14-го дня Зимової олімпіади

Розіграно сім комплектів нагород

26 лютого на XXI зимових Олімпійських іграх у Ванкувері розіграно сім комплектів нагород: у біатлоні серед чоловіків (естафета 4 х 7,5 км) – 1. Хальвард Ханневольд, Тар’єй Бе, Еміль Хегле Свендсен, Оле Бйорндален (Норвегія) 1 година 28 хвилин 38,1 секунд, 7 промахів; 2. Симон Едер, Даніель Мезотич, Домінік Ландертінгер, Крістоф Зуманн (Австрія) +38,6, 8 промахів і штрафне коло; 3. Іван Черезов, Антон Шипулін, Максим Чудов, Євген Устюгов (Росія) +38,8, 4 промахи... 8. Олександр Біланенко, Андрій Дериземля, Вячеслав Деркач, Сергій Седнєв (Україна) + 2:53,0, 4 промахи. у сноуборді серед жінок (паралельний гігантський слалом) – 1. Ніколієн Зауербрей (Нідерланди); 2. Катерина Ілюхіна (Росія); 3. Маріон Крайнер (Австрія). у гірськолижному спорті серед жінок (слалом) - 1. Марія Ріш (ФРН) 1 хвилина, 42,89 секунди; 2. Марліс Шильд (Австрія) +0,43; 3. Саркі Загробські (Чехія) +1,01. 37. Богдан Мацоцька (Україна) +10,11; не фінішувала Анастасія Скрябіна (Україна). у керлінгу серед жінок. 1. Швеція 2. Канада 3. Китай. (Швеція - Канада 7:6; Китай – Швейцарія 12:6). у шорт-треку серед чоловіків (500 м) - 1. Чарльз Хамелін (Канада) 40,981 секунди; 2. Сун Сі Пак (Південна Корея) 41,34; 3. Франсуа-Луї Трамбле (Канада) 46,366. у шорт-треку серед жінок (1000 м) - 1. Ван Мен (Китай) 1 хвилина 29,213 секунди; 2. Кетрін Рейттер (США) 1:32.122 ; 3. Пак Син Хі (Південна Корея) 1:32.333 у шорт-треку серед чоловіків (естафета 5000 м). 1. Чарльз Хамелін, Франсуа Хамелін, Олів`є Жен, Франсуа-Луї Трамбле (Канада) 6:43,610; 2. Юн Гі Квак, Лі Хо Сук, Лі Джанг Су, Сі Бак Санг (Південна Корея) 6:43,845; 3. Джі.Ар.Цельскі, Тревіс Джейнер, Джордан Мелоун, Аполо Оно (США) 6:44,498 За наслідками 14 днів неофіційний медальний залік команд виглядає так: На 15-й день Олімпіади призначені: Керлінг – Чоловіки. Матч за третє місце. Швеція - Швейцарія Керлінг – Чоловіки. Фінал. Канада - Норвегія Гірськолижний спорт – Чоловіки. Слалом. Сноубординг – Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. Лижні гонки – Жінки. Мас-старт (30 км) Ковзанярський спорт – Чоловіки. Командне переслідування. Ковзанярський спорт – Жінки. Командне переслідування. Бобслей – Чоловіки. Четвірки. Фігурне катання – Показові виступи Хокей – Матч за третє місце. Фінляндія - Словаччина

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