"Портсмут" став першим банкрутом в історії англійської Прем'єр-ліги

"Портсмут" став першим клубом в історії англійської Прем`єр-ліги, який був вимушений заявити про своє банкрутство, повідомляє Лента.ру з посиланням на CNN.

26 лютого 2010 року клуб офіційно визнав себе неплатоспроможним. "Портсмут" винен близько 12 мільйонів фунтів податковій службі і більше 70 мільйонів фунтів іншим кредиторам.

Тепер керівництво "Портсмута" мусить передати клуб в управління зовнішнім адміністраторам, які спробують знайти для команди нового власника, готового розплатитися за її рахунками. Якщо ж ці спроби не приведуть до успіху, тимчасова адміністрація розформує команду, а майно "Портсмута" буде розпродане з метою виплати боргів кредиторам.

ФК "Портсмут", який одержав від уболівальників прізвисько "Помпеї", існує з 1898 року. Останні сім сезонів клуб грає в прем`єр-лізі, але нині з відставанням замикає турнірну таблицю англійського елітного дивізіону. Визнання команди банкрутом, згідно з регламентом, загрожує "Портсмутові" позбавленням 9 очок, фактично відправляючи команду в другий англійський дивізіон.