Збірна США з хокею - у фіналі Олімпіади

Збірна США з хокею досягла впевненої перемоги в півфінальному матчі Олімпіади проти національної команди Фінляндії. Американські хокеїсти розгромили своїх суперників з рахунком 6:1.

Усі шість шайб американці закинули вже в першому періоді: на 3-й, 7-й, 8-й, 10-й і двічі на 12-й хвилині. За п`ять хвилин до кінця матчу Антті Мієттінен закинув "шайбу престижу".

Таким чином, США стали першими фіналістами Олімпіади-2010 у Ванкувері. Суперник американської команди по фіналу визначиться в матчі Канада-Словаччина.

Фінляндія та збірна, що програє в другому півфіналі (невже - Канада?), зустрінуться в поєдинку за бронзові медалі Ігор.