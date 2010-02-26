Бій між Кличком і Валуєвим все ще може відбутися

Бій між чемпіоном WBC в суперважкій вазі українцем Віталієм КЛИЧКОМ і екс-чемпіоном WBA росіянином Миколою ВАЛУЄВИМ все ще може відбутися.

Як пише “Німецька хвиля”, незважаючи на оголошення, що бій В.КЛИЧКА з М.ВАЛУЄВИМ зірвався, промоутери росіянина ухиляються щось підтверджувати або відкидати та закликають «не вірити написаному в газетах».

“Німецька хвиля” нагадує, що менеджер українського боксера Бернд БРОНТЕ через німецьку газету "Бильд" в дуже різких виразах повідомив громадськість, що двобій КЛИЧКО-ВАЛУЄВ не відбудеться.

Проте головний менеджер німецької компанії М.ВАЛУЄВА Sauerland Event Крістіан МАЙЕР в інтерв`ю кореспонденту "Німецької хвилі" прокоментував ситуацію дуже лаконічно і загадково: "Не вірте тому, що написано в газетах".

Схоже, цим К.МАЙЕР натякає на те, що переговори тривають. Щоправда, переговори щодо нинішнього бою з В.КЛИЧКОМ Російський Гігант доручив не німецькій компанії Sauerland Event, а Дону КІНГУ.

Команда В.КЛИЧКА запропонувала М.ВАЛУЄВУ за бій спочатку один мільйон доларів, потім вдвічі збільшила суму. Проте Д.КІНГ захотів чотири мільйони за появу Російського Гіганта на рингу, а також виставлення на торги телетрансляції поєдинку. Ці вимоги і викликали гнівну реакцію менеджменту В.КЛИЧКА.

Особисто М.ВАЛУЄВ і досі жадає бою з українською легендою, розповів його наставник Олександр ЗИМІН: "Микола завжди хотів битися з КЛИЧКОМ. КЛИЧКО теж, ніби, хоче битися з Миколою".

Але коли мова заходить про гроші, додає наставник, то виникають розбіжності. "В.КЛИЧКО в пресі озвучує одні суми, а фактично пропонує інші. Це служить каменем спотикання. Віталій також каже Миколі: "Навіщо ти доручив цю справу Дону КІНГУ? Ми б самі домовилися".