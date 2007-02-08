Нардепи змагатимуться за звання першої ракетки. Тенісний турнір у Києві

У суботу, 10 лютого 2007 року, на тенісних кортах фітнес-центру «Акваріум» (пр. Героїв Сталінграда, 45) відбудеться Тенісний турнір серед народних депутатів України V скликання у чоловічому парному розряді.

Організатори турніру:

Комітет Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, Федерація тенісу України.

Регламент турніру:

Турнір проводиться у два етапи у чоловічому парному розряді.

Перший етап: ігри у відбіркових групах. Ігри в підгрупах проходять за круговою системою і складаються з одного сету. За рахунку 6:6 грається тай-брейк.

Другий етап: після ігор у підгрупах визначаються кращі, які розігрують 1-е місце.

Жеребкування:

Суддівська колегія турніру буде проводити офіційне жеребкування 10 лютого перед початком турніру у фітнес-центрі «Акваріум» о 10:00.

Про участь у турнірі вже заявили віце-спікер Микола Томенко, Анатолій Матвієнко (Наша Україна) та ін.

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За більш детальною інформацією звертайтеся за тел. 067-500-06-11 (Євген Смертенко, прес-аташе Федерації тенісу України).