Тренер Фулхема назвав Шахтар найкращим суперником

Головний тренер англійського футбольного клубу «Фулхем» Рой ХОДЖСОН назвав донецький «Шахтар» кращим суперником, з яким йому доводилося зустрічатися за 35-річну кар`єру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Донецьку 25 лютого після матчу 1/16 розіграшу Ліги Європи «Шахтар» - «Фулхем». Матч закінчився нічиєю 1:1, внаслідок чого в 1/8 турніру пройшли англійці.

Р.ХОДЖСОН додав, що коли вийде на пенсію, у нього буде можливість обговорити кращу гру в кар`єрі, і «не виключено, що це буде саме матч з «Шахтарем» у Донецьку».

Він відзначив, що «вечір був просто прекрасним», його команда «зазнала великого тиску суперника, але змогла показати високий клас». «Нам було важко, але ми з цим впоралися. Здавалося, що нашого голкіпера постійно піддають випробуванням. Особливо було багато сильних ударів з дальньої дистанції», - констатував наставник англійської команди.

Р.ХОДЖСОН висловив задоволення тим, що важка праця команди «одержала винагороду даним результатом», бо «ми справді багато працювали над тактикою».

Він також зробив компліменти українським уболівальникам і головному тренерові «Шахтаря» Мірчі ЛУЧЕСКУ. «У вас попереду гри в чемпіонаті країни. Упевнений, тут ви доб`єтеся великих успіхів. Ви повинні дякувати тренерові за те, що він працює з командою дуже старанно. Не засмучуйтеся і не зліться на свою команду», - сказав тренер «Фулхема».

Тренер також відзначив, що його вразила висока якість стадіону «Донбас Арена». «Тепер я розумію, чому «Шахтар» виступає так добре на євроарені», - сказав Р.ХОДЖСОН.