Луческу: шкода, що доведеться чекати ще цілий рік

Головний тренер донецького "Шахтаря" після матчу у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА дав оцінку поєдинку, який його підопічні завершили внічию 1:1 і за сумою двох матчів залишилися за бортом Ліги Європи.

"Складно коментувати гру, в якій ми подали 17 кутових, а суперник жодного, ми завдали 10 ударів у площину воріт, а вони лише один, ми 18 разів ударили у бік воріт, вони знову один. Коли піднімаєшся на такий рівень, виступаєш у Лізі чемпіонів або в Лізі Європи і дієш безграмотно в якомусь епізоді, то це відразу карається. Адже ми передбачали: єдиний варіант, який вони можуть використовувати, щоб забити, - це наш фол на фланзі, значить у свій штрафний ми приведемо високих суперників. Так і сталося. Хочу сказати, що ми грали проти добре організованої команди. Видно, що вони виступають у сильному чемпіонаті, знають, як захищати той рахунок, який їм потрібен для проходу", - сказав Луческу.

Тренер відзначив, що особливих претензій до своїх гравців не має.

"Ще раз повторюся: коментувати гру дуже важко, і пред`явити претензій до своїх гравців не можу. За виключенням хіба що Развана. Ми три дні говорили про те, щоб не фолити на флангах, і не приводити в штрафну високорослих гравців суперника. На жаль, ми це зробили і в Лондоні, і сьогодні. Був фол чи не був... Швидше за все, його не було. Замора знав, як спровокувати це порушення, і добився свого. Шкода... Я вірив, що наша команда могла грати у фіналі Ліги Європи. Я аналізував матчі «Фулхема» проти «Ліверпуля», «Челсі», «Манчестер Юнайтед», вони грали практично на рівних, когось обігравали. Ми ж мали повну перевагу над цією командою. Але не реалізували своєї переваги. З тією грою, що ми сьогодні показали, нам, напевно, потрібен був нападаючий на кшталт Ібрагімовіча, який зміг би завершувати всі моменти, які ми створювали. Не знаю, кого ще можна відзначити в плані техніки, ведення гри і командних дій. Можливо, тільки «Барселону». Шкода, що нам доведеться чекати ще цілий рік. Думаю, цей сезон міг бути для нас теж хорошим", - цитує Луческу прес-служба ФК "Шахтар".