Результати матчів 1/16 Ліги Європи

00:02, 26 лютого 2010
Спорт
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Ігри однієї восьмої - 11 березня

Сьогоднішніми матчами у відповідь закінилася 1/16 Ліги Європи

Вердер - Твенте 4:1. Перший матч 0:1

Хапоель - Рубін 0:0 (0:3)

Ред Булл - Стандард 0:0 (2:3)

Спортинг - Евертон 2:0 (1:2)

Фенербахче - Лілль 1:1 (1:2)

Валенсія - Брюгге 3:0 (0:1). 

Ювентус - Аякс 0:0 (2:1)

Вольфсбург - Вільярреал 4:1 (2:2).

Перші матчі 1/8 відбудуться 11 березня.

Нагадаємо, що раніше закінчилися матчі

Уніря - Ліверпуль 1:3. Перший матч - 0:1

Рома - Панатінаїкос 2:3 (2:3)

Галатасарай - Атлетіко 1:2 (1:1)

Марсель - Копенгаген 3:1 (3:1)

Шахтар - Фулхем 1:1 (1:2)

ПСВ - Гамбург 3:2 (0:1)

Андерлехт - Атлетік 4:0 (1:1)

Бенфіка - Герта 4:0 (1:1)

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