Результати матчів 1/16 Ліги Європи

Ігри однієї восьмої - 11 березня

Сьогоднішніми матчами у відповідь закінилася 1/16 Ліги Європи Вердер - Твенте 4:1. Перший матч 0:1 Хапоель - Рубін 0:0 (0:3) Ред Булл - Стандард 0:0 (2:3) Спортинг - Евертон 2:0 (1:2) Фенербахче - Лілль 1:1 (1:2) Валенсія - Брюгге 3:0 (0:1). Ювентус - Аякс 0:0 (2:1) Вольфсбург - Вільярреал 4:1 (2:2). Перші матчі 1/8 відбудуться 11 березня. Нагадаємо, що раніше закінчилися матчі Уніря - Ліверпуль 1:3. Перший матч - 0:1 Рома - Панатінаїкос 2:3 (2:3) Галатасарай - Атлетіко 1:2 (1:1) Марсель - Копенгаген 3:1 (3:1) Шахтар - Фулхем 1:1 (1:2) ПСВ - Гамбург 3:2 (0:1) Андерлехт - Атлетік 4:0 (1:1) Бенфіка - Герта 4:0 (1:1)

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