Встановлено два національних рекорди на тепловому аеростаті

Пілот Дніпропетровського центру повітроплавання «Сапсан» Володимир СТЕПАНОВ сьогодні встановив одразу два національних рекорди на тепловому аеростаті: на дальність і тривалість польоту в класі до 2200 куб. м. Про це повідомляє інформаційне агентство «Новий міст» із посиланням на прес-службу центру повітроплавання «Сапсан».

«Сьогодні, 25 лютого, в Умані, з території дендропарку «Софіївка», стартували чотири екіпажі теплових аеростатів із Феодосії, Києва, Дніпропетровська. Чотири повітряних кулі: «Ласунка» (пілот СТЕПАНОВ), «Україна» (пілот ВОЛОДІН), «Pilot» (пілот ПАРХОМЕНКО) і «Generali Garant» (пілот ПОНОМАРЕНКО) - піднялися в небо, незважаючи на непрості погодні умови. Повітряна куля В.СТЕПАНОВА стартувала о 7.27 і, подолавши близько 204 км, о 14.04 перший здійснила посадку в районі Радомишля Житомирської області», - йдеться в повідомленні.

Захід зі встановлення національних рекордів України на дальність і тривалість польоту на теплових аеростатах в Україні проводиться вперше.