Фулхем у матчі з Шахтарем "насолоджуватиметься грою"

Головний тренер англійського футбольного клубу «Фулхем» Рой ХОДЖСОН заявляє, що сьогодні в матчі Ліги Європи з донецьким «Шахтарем» його команда «насолоджуватиметься грою».

Про це він сказав на прес-конференції напередодні матчу, повідомили УНІАН у прес-службі «Шахтаря».

«Я упевнений у тому, що це буде хороша гра, і ми насолоджуватимемося цією грою», - сказав тренер.

За його словами, «Фулхем» виграв у «гірників» з мінімальною перевагою перший матч у Лондоні, побачивши, «як вони вміють грати і наскільки небезпечними можуть бути». «Тому перед нами стоїть серйозне завдання - перемогти. З приводу упевненості можу сказати, що ми налаштовані не надсамовпевнено, але й не страждаємо від браку самооцінки», - зазначив Р.ХОДЖСОН і підкреслив, що якщо його команді «буде важко, вона повинна зробити виключення і виграти цей матч».

Він нарік, що не має у своєму розпорядженні сильного складу на матчі у відповідь, оскільки в команді «як і раніше, багато травмованих гравців, плюс ми задіяли двох футболістів із «молодіжки».

«І все одно, ми не хочемо провести цю гру, просто утримуючи рахунок. А це означає, що нам слід атакувати добре і захищатися теж уміло», - сказав Р.ХОДЖСОН.

Він висловив упевненість, що все, що необхідно робити його команді - це «по-перше, зупинити суперника в атаці, і друге - контролювати м`яч».

«Ми повинні отримати перемогу у виїзній зустрічі. Я і хлопці докладемо всіх зусиль, щоб виконати цю роботу на «відмінно», - сказав головний тренер «Фулхема».

Матч «Шахтар» - «Фулхем» розпочнеться сьогодні о 20.00 на стадіоні «Донбас Арена» в Донецьку.