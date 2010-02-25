Шахтар - Фулхем: на кого ставлять букмекери

За версією авторитетної букмекерської контори William Hill, донецький Шахтар є фаворитом у матчі у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти лондонського Фулхема.

На перемогу української команди ставки приймаються як 1,53 до 1, а перемога англійців оцінюється коефіцієнтом 6,00. Нічийний результат - 4,00 до 1.

Крім того, букмекери також упевнені, що Шахтар вийде в 1/8 фіналу Ліги Європи за сумою двох матчів. Шанси донецької команди розцінюються як 1,57 до 1, а Фулхема - 2,25 до 1.

Нагадаємо, що в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар на виїзді програв Фулхему з рахунком 1:2. Поєдинок у відповідь відбудеться 25 лютого. Трансляція - Перший національний. Початок - 20:00.

Кореспондент