Маскаєв і Кличко хочуть відкупитися від конкурента
Пропозиція на п`ять мільйонів
|Віталій Кличко
Як повідомляє інтернет-видання boxingconfidential.com, якщо Пітер погодиться не перешкоджати організації поєдинку Маскаєв - Кличко, то йому буде гарантовано право зустрітися з переможцем цього поєдинку у вересні. Крім того, нігерієць отримає три мільйони доларів відразу і ще два - як гонорар за участь в одному з розігрівальних поєдинків перед матчем росіянина і українця.
Передбачається, що бій Маскаєв - Кличко пройде у травні в Москві, а для Пітера наскільки це можливо підберуть суперника, з яким у нього не має виникнути особливих труднощів. Нагадаємо, що нігерієць отримав статус обов`язкового претендента WBC 6 січня, коли вдруге поспіль переміг за очками американця Джеймса Тоуні.
В той же час Віталій Кличко, який нещодавно оголосив про своє повернення на ринг, також має право на бій з чемпіоном WBC Маскаєвим. Коли українець йшов з боксу (через травму коліна), цим титулом володів саме він, і керівництво WBC оголосило його "суперчемпіоном", пообіцявши, що у разі повернення Кличко-старший зможе поборотися за чемпіонське звання в першому ж бою.