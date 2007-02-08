Маскаєв і Кличко хочуть відкупитися від конкурента

Віталій Кличко

Представники Олега Маскаєва і Віталія Кличка, які намагаються організувати між цими боксерами бій за звання чемпіона WBC (Всесвітня боксерська рада) у важкій вазі, запропонували обов`язковому претендентові Семюелу Пітеру п`ять мільйонів доларів, щоб він відмовився від своїх прав. Переговори з цього питання вже почалися в Нью-Йорку.

Як повідомляє інтернет-видання boxingconfidential.com, якщо Пітер погодиться не перешкоджати організації поєдинку Маскаєв - Кличко, то йому буде гарантовано право зустрітися з переможцем цього поєдинку у вересні. Крім того, нігерієць отримає три мільйони доларів відразу і ще два - як гонорар за участь в одному з розігрівальних поєдинків перед матчем росіянина і українця.

Передбачається, що бій Маскаєв - Кличко пройде у травні в Москві, а для Пітера наскільки це можливо підберуть суперника, з яким у нього не має виникнути особливих труднощів. Нагадаємо, що нігерієць отримав статус обов`язкового претендента WBC 6 січня, коли вдруге поспіль переміг за очками американця Джеймса Тоуні.

В той же час Віталій Кличко, який нещодавно оголосив про своє повернення на ринг, також має право на бій з чемпіоном WBC Маскаєвим. Коли українець йшов з боксу (через травму коліна), цим титулом володів саме він, і керівництво WBC оголосило його "суперчемпіоном", пообіцявши, що у разі повернення Кличко-старший зможе поборотися за чемпіонське звання в першому ж бою.

Лента.ру