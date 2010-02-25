Призначено суддів на матч Шахтар – Фулхем

07:57, 25 лютого 2010
Спорт
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Вся бригада з Норвегії

На матч у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між донецьким «Шахтарем» і лондонським «Фулхемом» призначена суддівська бригада з Норвегії.

Як повідомляє офіційний сайт «Шахтаря», головним рефері на поєдинок призначений Свейн Моен.

Його співвітчизники Одд-Ярле Ларсен і Свейн-Інге Вікен проведуть  матч на Донбас-арені як лайнсмени. За воротами будуть Еспен Бернтсен і Том-Харальд Хаген.

Четвертим арбітром призначений Крістоффер Хельгерунн.

 

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