Призначено суддів на матч Шахтар – Фулхем

На матч у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між донецьким «Шахтарем» і лондонським «Фулхемом» призначена суддівська бригада з Норвегії.

Як повідомляє офіційний сайт «Шахтаря», головним рефері на поєдинок призначений Свейн Моен.

Його співвітчизники Одд-Ярле Ларсен і Свейн-Інге Вікен проведуть матч на Донбас-арені як лайнсмени. За воротами будуть Еспен Бернтсен і Том-Харальд Хаген.

Четвертим арбітром призначений Крістоффер Хельгерунн.