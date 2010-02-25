Відкривається міжнародний турнір зі спортивної акробатики

У Вінниці 24 лютого відкрився ХІХ міжнародний турнір зі спортивної акробатики «Зірки над Бугом - 2010», який триватиме до 27 лютого.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні з питань зв`язків з громадськістю Вінницької ОДА.

Згідно з повідомленням, цьогорічний турнір відрізняється від попередніх рекордною кількість країн-учасників.

В цьому турнірі братимуть участь спортсмени збірних команд: України, Росії, Нідерландів, Бельгії, Португалії, Польщі, Великої Британії, Ізраїлю, Казахстану, Узбекистану, Азербайджану, Молдови, Білорусі (загальна кількість спортсменів, тренерів та суддів - 270 осіб).

«Зірки над Бугом - 2010» є етапом підготовки до Чемпіонату світу, що відбудеться 13-19 червня 2010 року в м. Вроцлав (Польща).