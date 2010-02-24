Інтер виграв у Челсі
23:41, 24 лютого 2010Спорт
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Результати матчів Ліги чемпіонів
Закінчилися сьогоднішні матчі 1/8 Ліги чемпіонів
ЦСКА - Севілья 1:1 (Гонсалес 66 - Негредо 25)
Інтер - Челсі 2:1 (Міліто 3, Камб`яссо 55 - Калу 51)
Матч у відповідь 16 березня
Нагадаємо, що раніше в 1/8 Ліги чемпіонів зіграли:
Штутгарт - Барселона 1:1 (Какау 25 - Ібрагімович 52)
Олімпіакос - Бордо 0:1 (Сіані 45)
Ліон - Реал 1:0 (Макун 47)
Мілан - МЮ 2:3 (Роналдіньо 3, Зеєдорф 85 - Скоулз 36, Руні 66, 74)
Порту – Арсенал 2:1 (Варела 11, Фалькао 51 - Кемпбелл 18)
Баварія – Фіорентина 2:1 (Роббен 45 пен., Клозе 89 – Кролдруп 50)
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