Збірна Нідерландів з футболу розгромила росіян
Результат товариського матчу в Амстердамі
|Найджел де Йонг і Андрій Ашавін ведуть боротьбу за м`яч. Фото АР
Поєдинок проходив з великою перевагою господарів поля, незважаючи на відсутність у їх складі з різних причин декількох провідних гравців. Початок розгрому російської команди поклав на 67-ій хвилині Райан Бабель, а за три хвилини Веслі Снейдер подвоїв перевагу.
На 76-ій хвилині, після того, як Хіддінк зробив кілька замін, збірна Росії один м`яч відіграла – відзначився Володимир Бистров. Проте на 80-ій хвилині після розіграшу кутового у виконанні Рафаеля ван дер Ваарта м`яч у сітку воріт Ігоря Акінфєєва послав Йоріс Матейсен, а остаточний рахунок встановив сам ван дер Ваарт, який реалізував пенальті, призначений за гру рукою Дениса Колодіна.
Свій наступний поєдинок збірна Росії проведе вже в рамках відбірного турніру Євро-2008. Підопічні Гууса Хіддінка 24 березня у гостях зіграють зі збірною Естонії.