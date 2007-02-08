Збірна Нідерландів з футболу розгромила росіян

Найджел де Йонг і Андрій Ашавін ведуть боротьбу за м`яч. Фото АР

Гуус Хіддінк зазнав першої поразки як головний тренер збірної Росії з футболу. У ніч на четвер 8 лютого в Амстердамі російська команда з нищівним рахунком 1:4 поступилася у товариському матчі збірній Нідерландів.

Поєдинок проходив з великою перевагою господарів поля, незважаючи на відсутність у їх складі з різних причин декількох провідних гравців. Початок розгрому російської команди поклав на 67-ій хвилині Райан Бабель, а за три хвилини Веслі Снейдер подвоїв перевагу.

На 76-ій хвилині, після того, як Хіддінк зробив кілька замін, збірна Росії один м`яч відіграла – відзначився Володимир Бистров. Проте на 80-ій хвилині після розіграшу кутового у виконанні Рафаеля ван дер Ваарта м`яч у сітку воріт Ігоря Акінфєєва послав Йоріс Матейсен, а остаточний рахунок встановив сам ван дер Ваарт, який реалізував пенальті, призначений за гру рукою Дениса Колодіна.

Свій наступний поєдинок збірна Росії проведе вже в рамках відбірного турніру Євро-2008. Підопічні Гууса Хіддінка 24 березня у гостях зіграють зі збірною Естонії.

Лента.ру