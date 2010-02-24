Російський фігурист опинився в центрі віртуального скандалу

Російський фігурист Євген Плющенко опинився в центрі віртуального скандалу.

Сьогодні вночі в ЗМІ з`явилися повідомлення, що спортсмен віртуально нагородив себе «платиновою медаллю» Ванкувера.

На його офіційному сайті в Інтернеті з`явилося зображення трьох медалей, завойованих спортсменом на Олімпійських іграх. Нагороди були підписані "срібло Солт-Лейка", "золото Туріну" і "платина Ванкувера". Пізніше підписи на головній сторінці зникли.

За словами спортивного агента фігуриста Арі Закаряна, які наводить ІТАР-ТАРС, хто б не зробив такий "дурний" вчинок, у нього на те не було жодного права. Сам Плющенко дізнався про зміни на сайті зі ЗМІ. Агент запевнив, що російський фігурист хоче залишити позаду історію з присудженням медалей у чоловічому одиночному катанні у Ванкувері і "рухатися далі".

Эхо Москвы