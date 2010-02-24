Результати 11-го дня Зимової олімпіади

Розіграно п`ять комплектів нагород

23 лютого на XXI зимових Олімпійських іграх у Ванкувері розіграно п`ять комплектів нагород: у ковзанярському спорті серед чоловіків (1000 м) – 1. Лі Сеон Хун (Південна Корея) 12 хвилин 58.55 секунди – олімпійський рекорд; 2. Іван Скобрєв (Росія) +3,52; 3. Боб де Йонг (Нідерланди) +8,18. у біатлоні серед жінок (естафета 4 х 6 км) – 1. Світлана Слєпцова, Ганна Богалій-Титовець, Ольга Медведцева і Ольга Зайцева (Росія) 1 година 9 хвилин 36,3 секунди, 5 промахів; 2. Марі-Лор Брюне, Сільві Бекар, Марі Дорен, Сандрін Байї (Франція) +32,8, 8 промахів, 2 штрафних кола; 3. Коті Вільхельм, Сімоне Хаусвальд, Мартіна Бек і Андреа Хенкель (ФРН) +37,1, 5 промахів... 6. Олена Підгрушна, Валя Семеренко, Оксана Хвостенко, Віта Семеренко (Україна) + 1:23,9, 8 промахів. у гірськолижному спорті серед чоловіків (гігантський слалом) – 1. Карло Янка (Швейцарія) 2 хвилини 37,83 секунди; 2. Четіль Янсруд (Норвегія) +0,39; 3. Аксель Лунд Свіндаль (Норвегія) +0,61... 68. Ростислав Фещук (Україна) +24,70 у лижному двоборстві серед чоловіків (трамплін + естафета 4 х 5 км) – 1. Маріо Штекер, Давид Крейнер, Бернхард Грубер і Фелікс Готтвальд (Австрія) 2 хвилини 37,83 секунди; 2. Бретт Камерота, Тодд Лодвік, Джоні Спіллейн, Білл Демонг (США) +5,2; 3. Йоханнес Рідзек, Тіно Едельманн, Ерік Френцель, Бйорн Кіркхайзен (ФРН) +19,52. у фрі-стайлі серед жінок (скі-крос) - 1. Ешли Макайвор (Канада); 2. Хедда Бернтсен (Норвегія); 3. Маріон Жоссеран (Франція). у хокеї (1/8 фінала). Швейцарія - Білорусь 3:2, Канада - ФРН 8:2, Чехія - Латвія 3:2, Словаччина - Норвегія 4:3. За наслідками десяти днів неофіційний медальний залік команд виглядає так: На 12-й день Олімпіади призначені: Хокей – 1/4 фіналу. США – Швейцарія. Росія – Канада. Фінляндія – Чехія. Швеція – Словаччина. Гірськолижний спорт – Жінки. Гігантський слалом. Лижні гонки – Чоловіки. Естафета (4 х 10 км) Ковзанярський спорт – Жінки. 5000 метрів Бобслей – Жінки. Двійки. Шорт-трек – Жінки. 1000 метрів. Кваліфікація Шорт-трек – Чоловіки. 1000 метрів. Кваліфікація Шорт-трек – Жінки. Естафета. 3000 метрів Фристайл – Жінки. Лижна акробатика.

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