40 відсотків лижників страждають на астму

Польська лижниця Юстина Ковальчик, яка завоювала на Олімпійських іграх 2010 року срібну медаль в індивідуальній гонці та бронзу в гонці переслідування, заявила, що норвезькі лижниці приймають допінг, повідомляє sport.pl. За словами Ковальчик, норвежки використовують допінгові препарати легально, як ліки від астми.

Ковальчик сказала, що норвезька лижниця Маріт Бьорген, яка виграла на Олімпіаді-2010 дві золоті і одну бронзову медаль, перед стартом приймає інгаляційні стероїди. Польська спортсменка призвала заборонити лижникам приймати ліки від астми або проводити для астматиків окремі змагання.

Проте голова антидопінгової комісії Польщі Єжи Сморавінські висловив незгоду з Ковальчик. За словами Сморавіньські, прийом спортсменами ліків суворо контролюється.

Професор Марек Ковальські з Центру діагностики і лікування астми в Лодзі, чию думку також наводить sport.pl, сказав, що вживання ліків для астматиків методом інгаляції не може підвищити витривалість спортсменів.

Як зазначає видання, на астму страждають до 40 відсотків лижників. Ризик виникнення хвороби у учасників лижних гонок вищий, ніж у звичайних людей через часті тренування на морозі.