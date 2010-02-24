Результати матчів 1/8 Ліги чемпіонів
00:44, 24 лютого 2010Спорт
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Ігри у відповіді - 17 березня
Закінчилися сьогоднішні матчі 1/8 Ліги чемпіонів:
Штутгарт - Барселона 1:1 (Какау 25 - Ібрагімович 52)
Олімпіакос - Бордо 0:1 (Сіані 45)
Матч у відповідь - 17 березня.
Нагадаємо, що раніше в 1/8 Ліги чемпіонів зіграли:
Ліон - Реал 1:0 (Макун 47)
Мілан - МЮ 2:3 (Роналдіньо 3, Зеєдорф 85 - Скоулз 36, Руні 66, 74)
Порту – Арсенал 2:1 (Варела 11, Фалькао 51 - Кемпбелл 18)
Баварія – Фіорентина 2:1 (Роббен 45 пен., Клозе 89 – Кролдруп 50)
На вечір 24 лютого призначені матчі:ЦСКА М - Севілья
Інтер - Челсі
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