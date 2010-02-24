Результати матчів 1/8 Ліги чемпіонів

00:44, 24 лютого 2010
Спорт
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Ігри у відповіді - 17 березня

Закінчилися сьогоднішні матчі 1/8 Ліги чемпіонів:

Штутгарт - Барселона 1:1 (Какау 25 - Ібрагімович 52)

Олімпіакос - Бордо 0:1 (Сіані 45)

Матч у відповідь - 17 березня.

Нагадаємо, що раніше в 1/8 Ліги чемпіонів зіграли:

Ліон - Реал 1:0 (Макун 47)

Мілан - МЮ 2:3 (Роналдіньо 3, Зеєдорф 85 - Скоулз 36, Руні 66, 74)

Порту – Арсенал 2:1 (Варела 11, Фалькао 51 - Кемпбелл 18)

Баварія – Фіорентина 2:1 (Роббен 45 пен., Клозе 89 – Кролдруп 50)

На вечір 24 лютого призначені матчі:

ЦСКА М - Севілья

Інтер - Челсі

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