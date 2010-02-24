Результати матчів 1/8 Ліги чемпіонів

Ігри у відповіді - 17 березня

Закінчилися сьогоднішні матчі 1/8 Ліги чемпіонів: Штутгарт - Барселона 1:1 (Какау 25 - Ібрагімович 52) Олімпіакос - Бордо 0:1 (Сіані 45) Матч у відповідь - 17 березня. Нагадаємо, що раніше в 1/8 Ліги чемпіонів зіграли: Ліон - Реал 1:0 (Макун 47) Мілан - МЮ 2:3 (Роналдіньо 3, Зеєдорф 85 - Скоулз 36, Руні 66, 74) Порту – Арсенал 2:1 (Варела 11, Фалькао 51 - Кемпбелл 18) Баварія – Фіорентина 2:1 (Роббен 45 пен., Клозе 89 – Кролдруп 50) На вечір 24 лютого призначені матчі: ЦСКА М - Севілья Інтер - Челсі

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter