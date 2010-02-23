Російські біатлоністки виграли олімпійське золото

Російські біатлоністки переконливо виграли естафету 4 по 6 км на Олімпіаді у Ванкувері і принесли своїй збірній третю золоту медаль Ігор-2010.

Російська команда у складі Світлани Слєпцової, Ганни Богалій-Титовець, Ольги Медведцевої та Ольги Зайцевої фінішувала першою з результатом 1 година 9 хвилин 36,3 секунди. Срібло здобула збірна Франції, що відстала від переможниць на 32,8 секунди. Бронза у німкень (+37,1).

Українки Олена Підгрушна, Валя Семеренко, Оксана Хвостенко, Віта Семеренко зайняли шосте місце, відставши на 1 хвилину 23,9 секунди при 8 промахах у стрільбі.