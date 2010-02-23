"Зеніт" програв київському "Динамо"

Пітерський футбольний клуб "Зеніт" зазнав поразки від київського "Динамо" в контрольному матчі на тренувальному зборі в Іспанії, повідомляє офіційний сайт ФК.

Матч, що відбувся на стадіоні "Атлетік" в Малазі, завершився з рахунком 2:1 на користь Динамо. Рахунок на 16-й хвилині відкрив Артем Кравець, добивши м’яч після дальнього штарфного від Шевченка. За сім хвилини російський клуб зрівняв рахунок зусиллями Томаша Губочана. А на 80-й хвилині суддя призначив пенальті у ворота “Зеніта” за гру рукою, і Артем Мілевський точно пробив з 11-метрової позначки.