"Зеніт" програв київському "Динамо"

19:16, 23 лютого 2010
Спорт
2031

У контрольномк матчі в Іспанії

Пітерський футбольний клуб "Зеніт" зазнав поразки від київського "Динамо" в контрольному матчі на тренувальному зборі в Іспанії, повідомляє офіційний сайт ФК.

Матч, що відбувся  на стадіоні "Атлетік" в Малазі, завершився з рахунком 2:1 на користь Динамо. Рахунок на 16-й хвилині відкрив  Артем Кравець, добивши м’яч після дальнього штарфного від Шевченка. За сім хвилини російський клуб зрівняв рахунок зусиллями Томаша Губочана. А на 80-й хвилині суддя призначив пенальті у ворота “Зеніта” за гру рукою, і Артем Мілевський точно пробив з 11-метрової позначки.

 

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