Результати десятого дня Зимової олімпіади

22 лютого на XXI зимових Олімпійських іграх у Ванкувері розіграно чотири комплекти нагород:

у стрибках з трампліну (командний залік) – 1. Грегор Шліренцауер, Томас Моргенштерн, Андреас Кофлер і Вольфганг Лойтцль (Австрія) 1107,9 бала; 2. Міхаель Ноймайэр, Андреас Ванк, Мартін Шмітт, Міхаель Урманн (ФРН) 1035,8; 3. Андерс Бардал, Том Хільде, Ремен Йохан Квенсен, Андерс Якобсен (Норвегія) 1030,3.

у лижному спорті серед жінок (командний спринт) – 1. Еві Захенбахер і Клаудіа Ністад (ФРН) 18 хвилин 3,7 секунди; 2. Шарлотт Калла і Анна Хааг (Швеція) +0,6; 3. Ірина Хазова і Наталія Коростельова (Росія) +4,0.

у лижному спорті серед чоловіків (командний спринт) – 1. Естейн Петерсен і Петтер Нортхуг (Норвегія) 19 хвилин 1 секунда; 2. Тім Чарнке і Аксель Тайхманн (ФРН) +1,3; 3. Микола Морилов і Олексій Пєтухов (Росія) +1,5.

у фігурному катанні (танці на льоду) - 1. Тесса Вірту і Скотт Мойр (Канада) 221,57 бала; 2. Меріл Девіс і Чарлі Вайт (США) 215,74; 3. Оксана Домніна і Максим Шабалін (Росія) 207,64.

Українці Ганна Задорожник і Сергій Вербілло, набравши 163,15 бала, на 16-му місці.

За наслідками десяти днів неофіційний медальний залік команд виглядає так:

На одинадцятий день Олімпіади призначені:

Хокей – 1/8 фінала. Швейцариія - Білорусь, Канада - ФРГ, Чехія - Латвія, Словаччина - Норвегія

Керлінг – Жінки. Груповий турнір.

Керлінг – Чоловіки. Груповий турнір.

Лижне двоборство – Командний турнір. Стрибок + естафета (4х5 км)

Фрістайл – Жінки. Скі-крос.

Ковзанярський спорт – Чоловіки. 1000 метрів

Бобслей – Жінки. Двійки.

Фігурне катання – Жінки. Коротка програма