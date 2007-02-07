Збірна Англії знову втратила Вейна Руні

Форвард "Манчестер Юнайтед" Вейн Руні не потрапив до складу збірної Англії на товариський матч проти Іспанії, який відбудеться 7 лютого в Манчестері. Минулої неділі 4 лютого футболіст дістав травму спини, виступаючи за свій клуб. Єдиним "чистим" форвардом англійців буде Пітер Крауч, повідомляє AFP.

Нагадаємо, що Руні через перелом однієї з кісток ступні пропустив велику частину чемпіонату світу в Німеччині. Цього разу його травма менш серйозна: головний тренер національної команди Стів Макларен викликав форварда на збір перед матчем з Іспанією, і теоретично Руні може вийти на заміну.

Зазначимо, що до складу збірної після довгої перерви повернулися півзахисник Кірон Даєр і захисник Джонатан Вудгейт, який замінить капітана збірної Джона Тері. Місце у воротах вперше займе голкіпер "Вотфорда" Бен Фостер.

Стартовий склад збірної Англії Бен Фостен, Гарі Невілл, Ріо Фердинанд, Джонатан Вудгейт, Філ Невілл, Майкл Каррік, Стівен Джеррард, Френк Лемпард, Шон Райт-Філіпс, Пітер Крауч, Кірон Даєр.

Лента.ру