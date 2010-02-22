Український олімпієць потрапив до лікарні

Член збірної України Віталій Шумбарець потрапив до лікарні після падіння на сьогоднішньому тренуванні у Вістлері, повідомляє AP. За словами представників оргкомітету Ігор, у спортсмена немає серйозних пошкоджень, проте, втративши орієнтацію в повітрі після стрибка з високого трампліна (K-125) і приземлившись обличчям вперед, він на деякий час знепритомнів. У лікарню його доставили вертольотом.

Спорт-Экспресс