Завершився чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні

21 лютого в Сумах в легкоатлетичному манежі Української академії банківської справи завершилися чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні і чемпіонат України з багатоборства, які відбувалися тут, починаючи з 17 лютого, і позначилися кількома високими результатами.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, відмінну готовність до виступу на березневому чемпіонаті світу в Дохі продемонструвала олімпійська чемпіонка з легкоатлетичного семиборства Наталія ДОБРИНСЬКА. У сумському манежі на п`яти видах спортсменка з Вінниці показала високий результат – 4778 очок, який є не тільки її особистим рекордом в зимовому багатоборстві, але й новим національним рекордом України. При цьому Н.ДОБРИНСЬКА по видах показала один особистий рекорд в бігу на 60 метрів з бар`єрами – 8.33 секунди.

Також національний рекорд України у фіналі спортивної ходьби на 10000 м з результатом 39:20.52 встановив представник Київської області Назар КОВАЛЕНКО.

Чоловіче зимове семиборство виграв спортсмен з Куби Джуніор ДІАЗ – 5831очко. Другим став також кубинець Йорданіс ГАРСІЯ, який програв переможцеві тільки 6 пунктів (5825), а «бронзу» завоював Євген НІКІТІН, який представляв Харківську область, з результатом 5693 очки.

Захоплюючою була боротьба в секторі для стрибків в довжину серед чоловіків, де стартував лідер світового сезону Віктор КУЗНЕЦОВ. Знаходячись в цьому статусі з результатом 8 м 09 см, він не мав нормативу відбору до чемпіонату світу в Катарі. Але в Сумах спортсмен з Броварів цей кваліфікаційний норматив виконав, вигравши змагання з показником 8 м 11 см. Олександр СОЛДАТКІН з Донецька був другим зі стрибком на 8 м 02 см. Андрій МАКАРЧЕВ, який має кваліфікаційний норматив відбору на чемпіонат світу ще з минулого сезону, фінішував в Сумах третім – 7 м 85 см.

Жіночий біг на 800 метрів виграла фіналіста берлінського чемпіонату світу Юлія КРЕВСУН, яка обігнала Наталію ЛУПУ на 3 сотих секунди. Їх результати – 2:06.88 і 2:06.91 відповідно.

Переможцями інших фіналів в другий і третій дні чемпіонату стали: Андрій БОРОДКИН і Вікторія ДЕГТЯРЬ в штовханні ядра – 19 м 76 см і 15.79 відповідно, Віктор ЯСТРЕБОВ і Лілія КУЛИК в потрійному стрибку – 16 м 78 см і 14 м 06 см відповідно, Тетяна ГОЛОВЧЕНКО і Сергій РИБАК в забігах на 3000 м – 9:17.90 і 8:21.38 відповідно, а Віталій ВОЛОШИН – на 800 м – 1:49.57, Дмитро ДЕМЬЯНЮК і Олена ДЕМИДОВА в стрибках у висоту – 2 м 28 см і 1 м 92 см відповідно, Ксенія ЧЕРТКОШВІЛІ – в стрибках з жердиною – 4 м 10 см, Антоніна ЄФРЕМОВА в забігу на 400 м – 52.82 сек, Володимир БУРАКОВ також в забігу на 400 м – 47.13, Олександр ШАГОВ і Євгенія СНІГУР в забігах на 60 м з бар`єрами – 7.78 і 8.17, Сергій САГУТКИН і Олена ПАРНЕТА в забігах на 60 м – 6.76 сек і 7.56 сек відповідно, Вікторія РИБАЛКО в стрибках в довжину серед жінок – 6 м 52 см, Максим МАЗУРИК в стрибках з жердиною – 5 м 60 см, Олена ШЕВЧУК в спортивній ходьбі на 5000 м – 22:10.40.

Сьогодні чемпіонат завершився фіналами в бігових дисциплінах. Переможцями стали: Ілля СУХАРЄВ і Марія ШАТАЛОВА в забігах на 3000 м з перешкодами – 8:42.55 і 10:18.86 відповідно, Олександр БОРИСЮК і Тамара ТВЕРДОСТУП в забігах на 1500 м – 3:48.02 і 4:20.82 відповідно, жіноча команда Донецької області в естафетному бігу 4х400 м – 3:37.68 і чоловіча команда Запорізької області в цьому ж виді змагань – 3:17.18.

В рамках проведення чемпіонату України з багатоборств у приміщенні відбулася також і матчева зустріч команд України та Білорусі.