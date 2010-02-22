Результати дев'ятого дня Зимової олімпіади

21 лютого на XXI зимових Олімпійських іграх у Ванкувері розіграно шість комплектів нагород:

у гірських лижах серед чоловіків (суперкомбінація) – 1. Боді Міллер (США) 2:44.92 ; 2. Івіца Костеліч (Хорватія) +0,33; 3. Сільвен Цурбрігген (Швейцарія) +0,40.

у біатлоні серед чоловіків (мас-старт, 15 км.) – 1. Євген Устюгов (Росія) 35 хвилин 35,7 секунди, без промахів; 2. Мартін Фуркад (Франція) +10,5, 3 промахи; 3. Павол Хурайт (Словаччина) +16,6, без промахів.

Українці Сергій Седнєв і Андрій Дериземля відстали від часу лідера на 1 хвилину 27 секунд (21-е місце) і 2 хвилини 8 секунд (26-е місце).

у біатлоні серед жінок (мас-старт, 12,5 км.) – 1. Магдалена Нойнер (ФРН) 35 хвилин 19,6 секунди, 2 промахи; 2. Ольга Зайцева (Росія) +5,5, 1 промах; 3. Симона Хаусвальд (ФРН) +7,3, 2 промахи.

Українки Олена Підгрушна, Валя Семеренко і Оксана Хвостенко відстали від часу лідера 1:03.2 (12-е місце), 1:52.9 (19-е місце) і 3:51.4 (29-е місце).

у скі-кросі серед чоловіків – 1. Міхаель Шмід (Швейцарія); 2. Андреас Матт (Австрія) ; 3. Одун Гренвольд (Норвегія).

у ковзанярському спорті серед жінок (1500 м) – 1. Ірен Вуст (Нідерланди) 1 хвилина 56,89 секунди; 2. Крістіна Гроувз (Канада) +0,25; 3. Мартіна Саблікова (Чехія) +1,07.

у бобслеї серед чоловіків (двійки) - 1. Андре Ланге і Кевін Куске (ФРН) 3 хвилини 26,65 секунди; 2. Томас Флоршютц і Річард Аджей (ФРН) +0,22; Олександр Зубков і Олексій Воєвода (Росія) +0,86.

За наслідками дев`яти днів неофіційний медальний залік команд виглядає так:

На десятий день Олімпіади призначені:

Хокей – Група C. Швеція - Фінляндія

Хокей – Жінки. Півфінали. Матчі за 7-8 і 5-6 місце

Керлінг – Чоловіки. Груповий турнір

Керлінг – Жінки. Груповий турнір

Стрибки з трампліну – К-120. Командний турнір.

Лижні гонки – Жінки. Командний спринт.

Лижні гонки – Чоловіки. Командний спринт.

Фігурне катання – Танці на льоду. Довільний танець

Фрістайл – Чоловіки. Лижна акробатика.