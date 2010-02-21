Російський біатлоніст виграв золото Олімпіади
23:45, 21 лютого 2010Спорт
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Українські спортсмени - в третій десятці
Російський біатлоніст Євген Устюгов виграв золото Олімпійських ігор 2010 року в гонці із загального старту на 15 кілометрів.
Устюгов не припустився жодного промаху на чотирьох вогневих рубежах.
Друге місце посів француз Мартен Фуркад, третім став словак Павол Хурайт.
Українці Сергій Седнєв і Андрій Дериземля відстали від часу лідера на 1 хвилину 27 секунд (21-е місце) і 2 хвилини 8 секунд (26-е місце).
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