Російський біатлоніст виграв золото Олімпіади

Російський біатлоніст Євген Устюгов виграв золото Олімпійських ігор 2010 року в гонці із загального старту на 15 кілометрів.

Устюгов не припустився жодного промаху на чотирьох вогневих рубежах.

Друге місце посів француз Мартен Фуркад, третім став словак Павол Хурайт.

Українці Сергій Седнєв і Андрій Дериземля відстали від часу лідера на 1 хвилину 27 секунд (21-е місце) і 2 хвилини 8 секунд (26-е місце).