Збірна Бразилії з футболу всуху програла португальцям

Бразильські футболісти Елано і Фред перед виконанням вільного удару. Фото Reuters

Пізно ввечері у вівторок 6 лютого в Лондоні відбувся товариський матч між футбольними збірними Бразилії і Португалії. У присутності 60 тисяч глядачів, які прийшли на домашню арену "Арсенала" Emirates Stadium, перемогу здобули європейці - 2:0. Наприкінці зустрічі відзначилися Сімау Саброза і Рікарду Карвалью, повідомляє ВВС News.

Саброза відзначився на 82-ій хвилині, відгукнувшись на передачу Рікарду Кварежми, а Карвалью забив гол у компенсований час, точно пробивши головою після навісу з флангу. У бразильців найбільш вигідний момент втратив захисник Лусіо, удар якого прийняла на себе поперечина. Лідер південноамериканців Роналдіньйо не вийшов на поле через пошкодження м`яза литки.

Цікаво, що бразильський тренер збірної Португалії Луїс Феліпе Сколарі, який виграв з Бразилією у 2002 році чемпіонат світу, вдруге обіграв команду своєї рідної країни. "Гра вийшла дуже цікавою, і перемогти могла будь-яка з команд. Ми краще використовували свої моменти, хоча у бразильців шансів забити було більше", - зізнався після гри Сколарі.

З інших товариських матчів, зіграних у вівторок, відзначимо поразку чемпіонів Європи греків від Кореї (0:1). Крім того, відбулися кілька ігор за участю молодіжних команд: збірна Росії з великим рахунком 0:3 поступилася одноліткам з Голландії. Матч перших команд відбудеться в середу.

Лента.ру