Збірна Бразилії з футболу всуху програла португальцям
Роналдіньйо не вийшов на поле
|Бразильські футболісти Елано і Фред перед виконанням вільного удару. Фото Reuters
Саброза відзначився на 82-ій хвилині, відгукнувшись на передачу Рікарду Кварежми, а Карвалью забив гол у компенсований час, точно пробивши головою після навісу з флангу. У бразильців найбільш вигідний момент втратив захисник Лусіо, удар якого прийняла на себе поперечина. Лідер південноамериканців Роналдіньйо не вийшов на поле через пошкодження м`яза литки.
Цікаво, що бразильський тренер збірної Португалії Луїс Феліпе Сколарі, який виграв з Бразилією у 2002 році чемпіонат світу, вдруге обіграв команду своєї рідної країни. "Гра вийшла дуже цікавою, і перемогти могла будь-яка з команд. Ми краще використовували свої моменти, хоча у бразильців шансів забити було більше", - зізнався після гри Сколарі.
З інших товариських матчів, зіграних у вівторок, відзначимо поразку чемпіонів Європи греків від Кореї (0:1). Крім того, відбулися кілька ігор за участю молодіжних команд: збірна Росії з великим рахунком 0:3 поступилася одноліткам з Голландії. Матч перших команд відбудеться в середу.