Результати восьмого дня Зимової олімпіади

Розіграно шість комплектів нагород

20 лютого на XXI зимових Олімпійських іграх у Ванкувері розіграно шість комплектів нагород: у гірських лижах серед жінок (супергігант) – 1. Андреа Фішбахер (Австрія) 1 хвилина 21,50 секунди; 2. Тіна Мазе (Словенія) +0,49; 3. Ліндсей Вонн (США) +0,74. у стрибках з трампліну (120 м) – 1. Симон Амманн (Швейцарія) 283,6 бала; 2. Адам Малиш (Польща) 269,4; 3. Грегор Шліренцауер (Австрія) 262,2. у лижній гонці серед чоловіків (дуатлон, 15 + 15 км.) – 1. Маркус Хеллнер (Швеція) 1 година 15 хвилин 11,4 секунди; 2. Тобіас Ангерер (ФРН) +2,1; 3. Йохан Ольссон (Швеція) +2,8. Українці Роман Лейбюк і Олександр Пуцко зайняли, відповідно, 41-е (+7:20.6) і 52-е (+9:35.7) місце. у ковзанярському спорті (1500 м) – 1. Марк Тейтерт (Нідерланди) 1 хвилина 45,57 секунди; 2. Шані Девіс (США) +0,53; 3. Хавард Бокко (Норвегія) +0,56. у шорт-треку серед жінок (1500 м) – 1. Чжоу Ян (Китай) 2 хвилини 16,993 сік.; 2. Лы Ин Пюль (Південна Корея) 2.17,849; 3. Пак Сеун Хі (Південна Корея) 2.17,927. у шорт-треку серед чоловіків (1000 м) - 1. Чи Чжун Су (Південна Корея) 1 хвилина 23,747 секунди; 2. Лі Хо Сук (Південна Корея) 1.23,801; Аполо Антон Воно (США) 1.24,128. За наслідками восьми днів неофіційний медальний залік команд виглядає так: На дев`ятий день Олімпіади призначені: Хокей – Група C. Німеччина – Білорусія, Швеція - Фінляндія Хокей – Група B. Росія - Чехія Хокей – Група A. Канада - США Керлінг – Жінки. Груповий турнір. Керлінг – Чоловіки. Груповий турнір. Фрістайл – Чоловіки. Скі-кросс. Гірськолижний спорт – Чоловіки. Гігантський слалом. Біатлон – Чоловіки. Мас-старт (15 км) Біатлон – Жінки. Мас-старт (12,5 км) Бобслей – Чоловіки. Двійки. Ковзанярський спорт – Жінки (1500 м) Фігурне катання – Танці на льоду. Оригінальний танець

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter