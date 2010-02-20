Результати 27-го туру англійської Прем'єр-ліги

МЮ не витримує гонки за лідерство

Закінчилися сьогоднішні матчі 27-го туру англійської Прем`єр-ліги: Евертон - МЮ 3:1 (Білялетдінов 19, Гослінг 76, Родвелл 90 - Бербатов 16) Вест Хем - Халл Сіті 3:0 (Берамі 3, Коул 59, Фобер 90) Арсенал - Сандерленд 2:0 (Бендтнер 27, Фабрегас 90+3 пен.) Вулверхемптон - Челсі 0:2 (Дрогба 40, 66) Портсмут - Сток Сіті 1:2 (Пікьонн 35 - Хут 50, Діао 90) Тепер у Челсі 61 очко, у МЮ - 57, у Арсенала - 55 Завтра тур завершиться матчами: Блекберн (31) - Болтон (23) Астон Вілла (42) - Бернлі (23) Фулхем (34) - Бірмінгем (37) Манчестер Сіті (45) - Ліверпуль (44) Віган (25) - Тоттенхем (43)

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