Результати 27-го туру англійської Прем'єр-ліги
22:37, 20 лютого 2010Спорт
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МЮ не витримує гонки за лідерство
Закінчилися сьогоднішні матчі 27-го туру англійської Прем`єр-ліги:
Евертон - МЮ 3:1 (Білялетдінов 19, Гослінг 76, Родвелл 90 - Бербатов 16)
Вест Хем - Халл Сіті 3:0 (Берамі 3, Коул 59, Фобер 90)
Арсенал - Сандерленд 2:0 (Бендтнер 27, Фабрегас 90+3 пен.)
Вулверхемптон - Челсі 0:2 (Дрогба 40, 66)
Портсмут - Сток Сіті 1:2 (Пікьонн 35 - Хут 50, Діао 90)
Тепер у Челсі 61 очко, у МЮ - 57, у Арсенала - 55
Завтра тур завершиться матчами:
Блекберн (31) - Болтон (23)
Астон Вілла (42) - Бернлі (23)
Фулхем (34) - Бірмінгем (37)
Манчестер Сіті (45) - Ліверпуль (44)
Віган (25) - Тоттенхем (43)
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