Українські фігуристи посіли 11-те місце на Олімпіаді

Фігуристи Анна ЗАДОРОЖНЮК та Сергій Вербилло, які на Олімпійських іграх у Ванкувері представляють Україну у змаганнях танцювальних пар, посіли 11-те місце за результатом обов’язкового танцю.

Як повідомили УНІАН у Національному олімпійському комітети, виступ українців був оцінений у 33.87 балів.

«Це наш найкращий у сезоні результат», – сказала А.ЗАДОРОЖНЮК.

«Попри хвилювання, ми дійсно добре виступили. Напевно позначилось те, що «Танго Романтика» був обов’язковим танцем як на цьогорічному Чемпіонаті Європи, так і на національній першості України, тож ми його добре відпрацювали», – зазначив її партнер Сергій ВЕРБИЛЛО.

Вже у неділю на льодовій арені «Пасіфік Колізеум» пара покаже свій оригінальний танець.

Крім того, лідер збірної України з лижних гонок Валентина ШЕВЧЕНКО посіла 14-те місце за підсумками виступу у пурсюїті (7,5 км класикою + 7,5 км ковзаном).

Чемпіонкою Олімпіади у цьому виді змагань стала норвежка Маріт БЙОРГЕН.