Результати сьомого дня Зимової олімпіади

19 лютого на XXI зимових Олімпійських іграх у Ванкувері розіграно чотири комплекти нагород:

у лижній гонці серед жінок (дуатлон, 7,5 + 7, 5 км.) – 1. Маріт Бьорген (Норвегія) 39 хвилин 58,1 секунди; 2. Анна Хог (Швеція) +8,9; 3. Юстина Ковальчик (Польща) +9,3.

Українки Валентина Шевченко, Тетяна Завалій і Віта Якимчук зайняли, відповідно, 14-е (+2:00,6), 31-е (+2:52.6) і 46-е (+4:26.7) місця. Марина Анцибор не фінішувала.

у гірських лижах серед чоловіків (супергігант) – 1. Аксель Лунд Свіндаль (Норвегія) 1 хвилина 30,34 секунди; 2. Боді Міллер (США) +0,28; 3. Ендрю Уейбрехт (США) +0,31.

у скелетоні серед жінок – 1. Емі Вїльямс (Великобританія) 2.09,14; 2. Керстін Шимковяк (ФРН) +0,56; 3. Ане Хубер (ФРН) +0,72.

у скелетоні серед чоловіків - 1. Джон Монтгомері (Канада) 3:29.73 ; 2. Мартінс Дукурс (Латвія) +0,07; Олександр Третьяков (Росія) +1,02.

За наслідками сімох днів неофіційний медальний залік команд виглядає так: На восьмий день Олімпіади призначені: Хокей – Група C. Фінляндія - Німеччина Хокей – Група A. Норвегія - Швейцарія

Хокей – Група B. Латвія – Словаччина

Хокей – Жінки. Класифікаційні матчі

Керлінг – Чоловіки. Груповий турнір.

Керлінг – Жінки. Груповий турнір.

Гірськолижний спорт – Жінки. Супергігант

Фристайл – Жінки. Лижна акробатика.

Стрибки з трампліну – К-120.

Лижні гонки – Чоловіки. Гонка переслідування (15 км класичним стилем + 15 км вільним)

Ковзанярський спорт – Чоловіки. 1500 метрів

Бобслей – Чоловіки. Двійки.

Шорт-трек – Жінки. 1500 метрів.

Шорт-трек – Чоловіки. 1000 метрів.