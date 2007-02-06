Андрій Дериземля додасть до бронзової медалі орден ”За заслуги”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив орденом «За заслуги» III ступеня Андрія ДЕРИЗЕМЛЮ - бронзового призера чемпіонату світу з біатлону у м. Антхольц (Італійська Республіка).

Текст відповідного указу глави держави розміщено на офіційному сайті Президента.

Як йдеться в указі, А.ДЕРИЗЕМЛЮ нагороджено “за досягнення високих спортивних результатів, піднесення міжнародного престижу України”.

Як повідомлялося, чемпіонат світу з біатлону стартував в Італії 3 лютого. А.ДЕРИЗЕМЛЯ завоював бронзу у чоловічому спринті на 10 кілометрів.

Для 29-річного біатлоніста з Чернігова ця нагорода стала першою, завойованою на чемпіонатах світу. Більше того, він став першим спортсменом, який приніс Україні медаль у чоловічому біатлоні.