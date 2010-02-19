Кличко передумав кидати бокс

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі українець Віталій Кличко спростував інформацію про те, що 2010 рік стане останнім у його спортивній кар`єрі.

"Насправді, усе не зовсім так. Дійсно, мій вік за спортивними поняттями, уже не дитячий - цього року мені виповнюється 39-ть. І будь-який двобій, може стати останнім. Але на пенсію я не збираюся - почуваю в собі ще багато сил.

Тому сподіваюся, що я ще не раз і не два порадую своїх уболівальників гарними перемогами на ринзі", - цитує Кличка-старшого "Московский комсомолец".

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