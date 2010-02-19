Результати 1/16 Ліги Європи

Сьогодні грали 30 команд

Закінчилися перші матчі 1/16 Ліги Європи Атлетік - Андерлехт 1:1 Гамбург - ПСВ 1:0 Герта - Бенфіка 1:1 Панатінаїкос - Рома 3:2 Фулхем - ШАХТАР 2:1 Копенгаген - Марсель 1:3 Атлетіко - Галатасарай 1:1 Ліверпуль - Уніря 1:0 Нагадаємо, що вчора зіграли Евертон - Спортинг 2:1, а сьогодні: Рубін - Хапоель 3:0 Стандард - Ред Булл 3:2 Аякс - Ювентус 1:2 Вільярреал - Вольфсбург 2:2 Твенте - Вердер 1:0 Брюгге - Валенсія 1:0 Лілль - Фенербахче 2:1 Ігри у відповідь матчі - 25 лютого. Команди, що сьогодні починали матчі о 20.00, гратимуть з 22.05 - і навпаки.

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