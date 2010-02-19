Результати 1/16 Ліги Європи

00:02, 19 лютого 2010
Спорт
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Сьогодні грали 30 команд

Закінчилися перші матчі 1/16 Ліги Європи

Атлетік - Андерлехт 1:1

Гамбург - ПСВ 1:0

Герта - Бенфіка 1:1

Панатінаїкос - Рома 3:2

Фулхем - ШАХТАР 2:1

Копенгаген - Марсель 1:3

Атлетіко - Галатасарай 1:1

Ліверпуль - Уніря 1:0

Нагадаємо, що вчора зіграли Евертон - Спортинг 2:1, а сьогодні:

Рубін - Хапоель 3:0

Стандард - Ред Булл 3:2

Аякс - Ювентус 1:2

Вільярреал - Вольфсбург 2:2

Твенте - Вердер 1:0

Брюгге - Валенсія 1:0

Лілль - Фенербахче 2:1

Ігри у відповідь матчі - 25 лютого. Команди, що сьогодні починали матчі о 20.00, гратимуть з 22.05 - і навпаки.

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