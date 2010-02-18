Зіграно перші матчі 1/16 Ліги Європи
21:45, 18 лютого 2010Спорт
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Тільки Ювентус переміг на чужому полі
Зіграно сім матчів 1/16 Ліги Європи
Рубін - Хапоель 3:0
Стандард - Ред Булл 3:2
Аякс - Ювентус 1:2
Вільярреал - Вольфсбург 2:2
Твенте - Вердер 1:0
Брюгге - Валенсія 1:0
Лілль - Фенербахче 2:1
Нагадаємо, що вчора грали:Евертон - Спортинг 2:1
... а через 20 хвилин починаються матчі
Атлетік - Андерлехт
Гамбург - ПСВ
Герта - Бенфіка
Панатінаїкос - Ромf
Фулхем - ШАХТАРКопенгаген - Марсель
Атлетіко - Галатасарай
Ліверпуль - Уніря
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