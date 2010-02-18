Зіграно перші матчі 1/16 Ліги Європи

Тільки Ювентус переміг на чужому полі

Зіграно сім матчів 1/16 Ліги Європи Рубін - Хапоель 3:0 Стандард - Ред Булл 3:2 Аякс - Ювентус 1:2 Вільярреал - Вольфсбург 2:2 Твенте - Вердер 1:0 Брюгге - Валенсія 1:0 Лілль - Фенербахче 2:1 Нагадаємо, що вчора грали: Евертон - Спортинг 2:1 ... а через 20 хвилин починаються матчі Атлетік - Андерлехт Гамбург - ПСВ Герта - Бенфіка Панатінаїкос - Ромf Фулхем - ШАХТАР Копенгаген - Марсель Атлетіко - Галатасарай Ліверпуль - Уніря

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