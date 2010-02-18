Зіграно перші матчі 1/16 Ліги Європи

21:45, 18 лютого 2010
Спорт
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Тільки Ювентус переміг на чужому полі

Зіграно сім матчів 1/16 Ліги Європи

Рубін - Хапоель 3:0

Стандард - Ред Булл 3:2

Аякс - Ювентус 1:2

Вільярреал - Вольфсбург 2:2

Твенте - Вердер 1:0

Брюгге - Валенсія 1:0

Лілль - Фенербахче 2:1

Нагадаємо, що вчора грали:

Евертон - Спортинг 2:1

... а через 20 хвилин починаються матчі

Атлетік - Андерлехт

Гамбург - ПСВ

Герта - Бенфіка

Панатінаїкос - Ромf

Фулхем - ШАХТАР

Копенгаген - Марсель

Атлетіко - Галатасарай

Ліверпуль - Уніря

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