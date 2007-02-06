Два американці скинулися і відбили Ліверпуль у шейхів (фото)
Їм не вперше, а клуб має борги
Один з найпопулярніших футбольних клубів Європи - англійський "Ліверпуль" - став власністю американських спортивних нуворишів Джорджа Жілетта і Тома Хікса.
За даними Sky Sport, покупці запропонували за акції клубу 174 мільйони фунтів і погодилися сплатити борги команди ще на 45 мільйонів, що повністю влаштувало раду директорів "Ліверпуля". Крім того, ще близько 200 мільйонів фунтів власники витратять на новий стадіон.
|George Gillett
|Tom Hicks
Таким чином, "Ліверпуль" поповнив список британських футбольних клубів, що належать іноземному капіталові. У ньому вже англійські "Манчестер Юнайтед", "Челсі", "Астон Вілла" і "Вест Хем", а також шотландський "Хартс".
Нагадаємо, що керівництво мерсісайдців під впливом планів Жілетта відмовилося від оборудки з шейхом князівства Дубай Рашедом Аль Мактумом, оформлення якої, здавалося, було вже поза сумнівом.
Американці, що включилися в боротьбу за клуб наприкінці січня, запропонували за пакет акцій більшу суму, ніж конкуренти з Дубая. Крім того, за деякими повідомленнями, вони надалі мають намір "списати" всі витрати клубу у розмірі 215 мільйонів фунтів на переїзд зі стадіону "Енфілд" на новий 60-тисячник "Стенлі-парк".