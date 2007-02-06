Два американці скинулися і відбили Ліверпуль у шейхів (фото)

Один з найпопулярніших футбольних клубів Європи - англійський "Ліверпуль" - став власністю американських спортивних нуворишів Джорджа Жілетта і Тома Хікса.

За даними Sky Sport, покупці запропонували за акції клубу 174 мільйони фунтів і погодилися сплатити борги команди ще на 45 мільйонів, що повністю влаштувало раду директорів "Ліверпуля". Крім того, ще близько 200 мільйонів фунтів власники витратять на новий стадіон.

George Gillett

Tom Hicks

Жілетт також є власником канадського хокейного клубу НХЛ "Монреаль Канадіенз", а його компаньйон Хікс - бейсбольною командою "Рейнджерс" з Техасу і клубом НХЛ "Даллас Старз". Мільйонери раніше працювали разом у минулому в керівництві однієї з найбільших м`ясопереробних компаній США. Ідею спільного придбання "Ліверпуля" вони обговорили на матчі всіх зірок НХЛ.

Таким чином, "Ліверпуль" поповнив список британських футбольних клубів, що належать іноземному капіталові. У ньому вже англійські "Манчестер Юнайтед", "Челсі", "Астон Вілла" і "Вест Хем", а також шотландський "Хартс".

Нагадаємо, що керівництво мерсісайдців під впливом планів Жілетта відмовилося від оборудки з шейхом князівства Дубай Рашедом Аль Мактумом, оформлення якої, здавалося, було вже поза сумнівом.

Американці, що включилися в боротьбу за клуб наприкінці січня, запропонували за пакет акцій більшу суму, ніж конкуренти з Дубая. Крім того, за деякими повідомленнями, вони надалі мають намір "списати" всі витрати клубу у розмірі 215 мільйонів фунтів на переїзд зі стадіону "Енфілд" на новий 60-тисячник "Стенлі-парк".

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