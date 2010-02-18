Фулхем - Шахтар: на кого ставлять букмекери

Лондонський "Фулхем" є фаворитом в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти донецького "Шахтаря" за версією авторитетної букмекерської контори "William Hill".

На перемогу англійської команди ставки приймаються як 2,50 до 1 (чим менше коефіцієнт, тим більшою є ймовірність події), а перемога українців оцінюється коефіцієнтом 2,70. Нічийний результат - 3,10 до 1.

Нагадаємо, матч 1/16 фіналу Ліги Європи між лондонським "Фулхемом" і донецьким "Шахтарем" відбудеться сьогодні. Початок гри о 22:05 за київським часом, пряма трансляція на "Першому національному" і "Спорт 1".

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