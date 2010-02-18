Росія виграла перше золото на Олімпіаді-2010

Лижник Микита Крюков приніс Росії перше золото Олімпійських ігор 2010 року у Ванкувері, повідомляє Лента.ру, зайнявши перше місце в індивідуальному спринті. Другим став інший російський лижник - Олександр Панжинський. Чотириразовий чемпіон світу норвежець Петтер Нортуг фінішував у фінальному забігу третім.

У фіналі Крюков подолав дистанцію 1,6 кілометра за три хвилини і 36,3 секунди. Панжинський показав той же результат, але фотофініш показав, що він поступився партнерові по збірній кількома сантиметрами. Нортуг програв 9,2 секунди.

Завдяки успіху лижників у спринті збірна Росії наздогнала Китай в неофіційному загальнокомандному заліку. У обох збірних по одній золотій, одній срібній і одній бронзовій нагороді. Росіяни і китайці ділять в медальному заліку Ігор-2010 дев`яте і десяте місця.