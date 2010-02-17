Результати 1/8 Ліги чемпіонів
23:39, 17 лютого 2010Спорт
3847
У Португалії й Німеччини однаковий рахунок
Зіграні сьогоднішні матчі 1/8 Ліги чемпіонів
Порту – Арсенал 2:1 (Варела 11, Фалькао 51 - Кемпбелл 18)
Баварія – Фіорентина 2:1 (Роббен 45 пен., Клозе 89 – Кролдруп 50)
Матчі у відповідь – 9 березня
Нагадаємо, що вчора відбулися матчіЛіон - Реал 1:0 (Макун 47)
Мілан - МЮ 2:3 (Роналдіньо 3, Зеєдорф 85 - Скоулз 36, Руні 66, 74)
23 лютого грають
Олімпіакос - Бордо
Штутгарт - Барселона
... а 24 лютогоЦСКА М - Севілья
Інтер - Челсі
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter