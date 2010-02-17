Результати 1/8 Ліги чемпіонів

23:39, 17 лютого 2010
Спорт
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У Португалії й Німеччини однаковий рахунок

Зіграні сьогоднішні матчі 1/8 Ліги чемпіонів

Порту – Арсенал 2:1 (Варела 11, Фалькао 51 - Кемпбелл 18)

Баварія – Фіорентина 2:1 (Роббен 45 пен., Клозе 89 – Кролдруп 50)

Матчі у відповідь – 9 березня

Нагадаємо, що вчора відбулися матчі

Ліон - Реал 1:0 (Макун 47)

Мілан - МЮ 2:3 (Роналдіньо 3, Зеєдорф 85 - Скоулз 36, Руні 66, 74)

23 лютого грають

Олімпіакос - Бордо

Штутгарт - Барселона

... а 24 лютого

ЦСКА М - Севілья

Інтер - Челсі

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