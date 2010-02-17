Результати 1/8 Ліги чемпіонів

У Португалії й Німеччини однаковий рахунок

Зіграні сьогоднішні матчі 1/8 Ліги чемпіонів Порту – Арсенал 2:1 (Варела 11, Фалькао 51 - Кемпбелл 18) Баварія – Фіорентина 2:1 (Роббен 45 пен., Клозе 89 – Кролдруп 50) Матчі у відповідь – 9 березня Нагадаємо, що вчора відбулися матчі Ліон - Реал 1:0 (Макун 47) Мілан - МЮ 2:3 (Роналдіньо 3, Зеєдорф 85 - Скоулз 36, Руні 66, 74) 23 лютого грають Олімпіакос - Бордо Штутгарт - Барселона ... а 24 лютого ЦСКА М - Севілья Інтер - Челсі

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