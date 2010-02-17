Віталій Кличко: цього року я залишаю бокс

Чемпіон світу з боксу за версією WBC Віталій КЛИЧКО планує завершити спортивну кар`єру у 2010 році.

Як ппередає телеканал “Студія 1+1”, про це сам В.КЛИЧКО повідомив сьогодні.

"Мені залишилося завоювати тільки один пояс... Тому цього року я повішу боксерські рукавички на цвях. І перестану їздити по різних містах, щоб "начистити" кому-небудь ... фізіономію", - сказав В.КЛИЧКО.

Телеканал нагадує, що у 2009 році В.КЛИЧКО тричі захистив титул чемпіона WBC. Наступним суперником В.КЛИЧКА повинен був стати колишній чемпіон WBA росіянин Микола ВАЛУЄВ, однак сторонам поки що не вдається досягти згоди щодо проведення поєдинку.