Чемпіон світу з боксу кинувся з сокирою на спарринг-партнера (фото)

Чемпіона світу з боксу в першій важкій вазі (до 90,7 кілограма) О`Ніла Белла звинувачують у нападі на свого спарринг-партнера із застосуванням небезпечної зброї. Під час тренування в лісі Белл кинув у 37-річного Ларрі Слейтона сокирою, примусивши того рятуватися втечею. Дата судового слухання поки невідома, повідомляє Associated Press.

Белл, який володіє чемпіонськими титулами WBC (Всесвітня боксерська рада) і WBA (Всесвітня боксерська асоціація) готується до бою з французом Жаном-Марком Мормеком, який має відбутися у Парижі 17 березня. Тренування проходять в містечку Біг Беар (90 кілометрів на схід від Лос-Анджелеса), що розташоване в горах Сан-Бернандіно.

За словами Слейтона, під час заняття Белл розгнівався, кинув у нього сокиру, узяту для захисту від ведмедів. Спарринг-партнеру вдалося втекти, причому чемпіон світу, залишившися без сокири, продовжував кидати в нього каміння.

Зазначимо, що в січні 2006 року Белл став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі вперше з 1988 року, коли подібного досягнення добився Евандер Холіфілд. Проте з того часу Белл втратив титул IBF у зв`язку з тим, що довгий час не виходив на ринг. За свою професійну кар`єру уродженець Ямайки провів 28 боїв (26 перемог, одна поразка і одна нічия).

Лента.ру