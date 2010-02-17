Результати четвертого дня Зимової олімпіади

06:39, 17 лютого 2010
Спорт
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Німеччина виходить уперед

16 лютого на XXI зимових Олімпійських іграх у Ванкувері розіграно п`ять комплектів нагород:

у біатлоні серед жінок (гонка-переслідування 10 км) – 1. Магдалена Нойнер (ФРН) 30 хвилин 16,0 сек., 2 промахи; 2. Анастасія Кузьміна (Словаччина) +12,23, 2 промахи; 3. Марі-Лор Брюне (Франція) +28,3, без промахів.

Українки Олена Підгрушна (+2:18.0; 2 промахи), Оксана Хвостенко (+2:38.3, 1 промах), Валя Семеренко (+2:41.6; 3 промахи) зайняли 20-22 місця. Віта Семеренко (+4:10.4; 5 промахів) - 42-е місце.

у біатлоні серед чоловіків (гонка-переслідування 12,5 км.) – 1. Бьорн Феррі (Швеція) 33 хвилини 38,4 сек., 1 промах.; 2. Крістоф Зуманн (Австрія) +16,5, 1 промах; 3. Венсан Же (Франція) +28,2, 2 промахи.

У українців Сергія Седнєва (+1:11.6; без промахів), Андрія Дериземлі (+2:10.3; 6 промахів), Сергія Семенова (+3:17.3; 4 промахи), відповідно 10-е, 26-е і 33-є місце.

у сноуборд-кросі серед жінок – 1. Маель Ріккер (Канада); 2. Дебора Антоньос (Франція); 3. Олівія Нобс (Швейцарія).

у ковзанярському спорті серед жінок (500 метрів) – 1. Лі Сан Хва (Південна Корея) 76,09 секунди; 2. Дженні Вольф (ФРН) 76,14; 3. Ван Бейсин (Китай) 76,63.

у санному спорті серед жінок (одиночні екіпажі) – 1. Тетяна Хьофнер (ФРН) 2 хвилини 46,524 секунди; 2. Ніна Райтмайєр (Австрія) +0,490; 3. Наталі Гейзенбергер (ФРН) +0,577.

За результатами чотирьох днів неофіційний медальний залік команд виглядає так:

На п`ятий день Олімпіади призначені:

Хокей – Група B. Росія - Латвія

Хокей – Група C. Фінляндія – Білорусь, Швеція - Німеччина

Хокей – Жінки. Група A. Канада – Швеція, Словаччина - Швейцарія 

Керлінг – Жінки. Груповий турнір.

Керлінг – Чоловіки. Груповий турнір.

Лижні гонки – Жінки. Індивідуальний спринт.

Лижні гонки – Чоловіки. Індивідуальний спринт.

Гірськолижний спорт – Жінки. Швидкісний спуск 

Ковзанярський спорт – Чоловіки. 1000 метрів 

Сноубординг – Чоловіки. Хафпайп.

Санний спорт – Чоловіки. Парні екіпажі.

Шорт-трек – Жінки. 500 метрів.

Шорт-трек – Чоловіки. 1000 метрів.

Шорт-трек – Чоловіки. Естафета. 5000 метрів.

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