Результати четвертого дня Зимової олімпіади

Німеччина виходить уперед

16 лютого на XXI зимових Олімпійських іграх у Ванкувері розіграно п`ять комплектів нагород: у біатлоні серед жінок (гонка-переслідування 10 км) – 1. Магдалена Нойнер (ФРН) 30 хвилин 16,0 сек., 2 промахи; 2. Анастасія Кузьміна (Словаччина) +12,23, 2 промахи; 3. Марі-Лор Брюне (Франція) +28,3, без промахів. Українки Олена Підгрушна (+2:18.0; 2 промахи), Оксана Хвостенко (+2:38.3, 1 промах), Валя Семеренко (+2:41.6; 3 промахи) зайняли 20-22 місця. Віта Семеренко (+4:10.4; 5 промахів) - 42-е місце. у біатлоні серед чоловіків (гонка-переслідування 12,5 км.) – 1. Бьорн Феррі (Швеція) 33 хвилини 38,4 сек., 1 промах.; 2. Крістоф Зуманн (Австрія) +16,5, 1 промах; 3. Венсан Же (Франція) +28,2, 2 промахи. У українців Сергія Седнєва (+1:11.6; без промахів), Андрія Дериземлі (+2:10.3; 6 промахів), Сергія Семенова (+3:17.3; 4 промахи), відповідно 10-е, 26-е і 33-є місце. у сноуборд-кросі серед жінок – 1. Маель Ріккер (Канада); 2. Дебора Антоньос (Франція); 3. Олівія Нобс (Швейцарія). у ковзанярському спорті серед жінок (500 метрів) – 1. Лі Сан Хва (Південна Корея) 76,09 секунди; 2. Дженні Вольф (ФРН) 76,14; 3. Ван Бейсин (Китай) 76,63. у санному спорті серед жінок (одиночні екіпажі) – 1. Тетяна Хьофнер (ФРН) 2 хвилини 46,524 секунди; 2. Ніна Райтмайєр (Австрія) +0,490; 3. Наталі Гейзенбергер (ФРН) +0,577. За результатами чотирьох днів неофіційний медальний залік команд виглядає так: На п`ятий день Олімпіади призначені: Хокей – Група B. Росія - Латвія Хокей – Група C. Фінляндія – Білорусь, Швеція - Німеччина Хокей – Жінки. Група A. Канада – Швеція, Словаччина - Швейцарія Керлінг – Жінки. Груповий турнір. Керлінг – Чоловіки. Груповий турнір. Лижні гонки – Жінки. Індивідуальний спринт. Лижні гонки – Чоловіки. Індивідуальний спринт. Гірськолижний спорт – Жінки. Швидкісний спуск Ковзанярський спорт – Чоловіки. 1000 метрів Сноубординг – Чоловіки. Хафпайп. Санний спорт – Чоловіки. Парні екіпажі. Шорт-трек – Жінки. 500 метрів. Шорт-трек – Чоловіки. 1000 метрів. Шорт-трек – Чоловіки. Естафета. 5000 метрів.

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