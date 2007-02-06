Жінки назвали красенів і чудовиськ серед спортсменів (фото)

Дослідницький центр One Poll опублікував підсумки опитування на тему "найкрасивіші і найбільш непривабливі спортсмени світу", який проводили серед мешканок Великої Британії. У цьому опитуванні взяли участь більше чотирьох тисяч представниць слабкої статі.

34 відсотки учасниць опитування назвали найбільш непривабливим нападаючого збірної Англії і "Манчестер Юнайтед" Вейна Руні.

Вейн Руні

Він на 22 відсотки випередив колишнього форварда збірної Англії Пітера Бердслі, який зайняв друге місце в цій номінації , услід за яким розташувалися плеймейкер збірної Бразилії і іспанської "Барселони" Роналдіньйо і нападаючий англійського "Ліверпуля" Пітер Крауч.

Список найкрасивіших очолив екс-капітан збірної Англії з футболу Девід Бекхем.

Девід Бекхем

У п`ятірці кращих опинилися також футболісти Тьєррі Анрі, Давид Жінола і Фредрік Юнгберг і тенісист Андре Агассі.

Найбільш непривабливі спортсмени світу: Вейн Руні, Пітер Бердслі, Роналдіньйо, Пітер Крауч, Ріккі Хаттон, Борис Беккер, Пол Гаскойн, Люк Чадвік, Насим Хамед, Мартін Кіоун, Дуайт Йорк, Йен Раш, Стефен Хендрі, Йен Ботам, Стів Девіс, Колін Монтгомері, Найджел Менселл, Роже Федерер, Енді Мюррей і Рей Парлор. Найкрасивіші спортсмени світу: Девід Бекхем, Тьєррі Анрі, Давид Жінола, Фредрік Юнгберг, Андре Агассі, Марк Рампракаш, Джордж Бест, ДжоніВілкінсон, Джеймі Реднапп, Гар Лінекер, Майкл Оуен, Дженсон Баттон, Вінні Джонс, Райан Гіггз, Джеймс Крекнелл, Кріштіану Роналду, Френк Лемпард, Девід Сімен, Ерік Кантона, Еді Ірвайн. Лента.ру

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